Νέα Φιλαδέλφεια: Χιλιάδες κόσμου στο πόδι για τη φιέστα της ΑΕΚ – Το πάρτι ξεκίνησε νωρίς

Πανζουρλισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Χιλιάδες κόσμου, ουρές στην μπουτίκ και πάρτι πριν το ματς.

Η Νέα Φιλαδέλφεια ζει ιστορικές στιγμές από νωρίς το πρωί. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει μια ονειρική σεζόν και ολόκληρος ο οργανισμός της Ένωσης κινείται σε ρυθμούς απόλυτης έκστασης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη αποψινή φιέστα.

Το κερασάκι στην τούρτα μιας πανάξιας κατάκτησης θα μπει στο τελευταίο ματς της χρονιάς κόντρα στον Ολυμπιακό. Όμως, το «κιτρινόμαυρο» πάρτι έχει ήδη ανάψει για τα καλά έξω από την Allwyn Arena.  Οι οπαδοί της Ένωσης έχουν πλημμυρίσει κάθε γωνιά της περιοχής, ζώντας με πάθος κάθε δευτερόλεπτο αυτής της ξεχωριστής ημέρας.
 

