Νέα ήττα για τον Άγγελο Ποστέκογλου: «Θα απολυθείς το πρωί», φώναζαν οι οπαδοί της Νότιγχαμ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε από τη Μίντλαντ στο Europa League.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου
Αρνητικό σερί για τον νέο προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, Άγγελο Ποστέκογλου, καθώς η ομάδα του γνώρισε την ήττα από τη Μίντιλαντ (2-3) στο περιθώριο της League Phase του Europa League, λίγες ημέρες μετά από την «απόδραση» της Σάντερλαντ.

Η ιστορική βραδιά στο «Σίτι Γκράουντ», στον πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας στην επιστροφή της στην Ευρώπη, συνδυάστηκε με ήττα, γεγονός που «επιβαρύνει» τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου.

