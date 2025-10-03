Νέα ήττα για τον Άγγελο Ποστέκογλου: «Θα απολυθείς το πρωί», φώναζαν οι οπαδοί της Νότιγχαμ

Αρνητικό σερί για τον νέο προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, Άγγελο Ποστέκογλου, καθώς η ομάδα του γνώρισε την ήττα από τη Μίντιλαντ (2-3) στο περιθώριο της League Phase του Europa League, λίγες ημέρες μετά από την «απόδραση» της Σάντερλαντ.

Η ιστορική βραδιά στο «Σίτι Γκράουντ», στον πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας στην επιστροφή της στην Ευρώπη, συνδυάστηκε με ήττα, γεγονός που «επιβαρύνει» τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.