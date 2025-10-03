Νέα ήττα για τον Άγγελο Ποστέκογλου: «Θα απολυθείς το πρωί», φώναζαν οι οπαδοί της Νότιγχαμ

Αρνητικό σερί για τον νέο προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, Άγγελο Ποστέκογλου, καθώς η ομάδα του γνώρισε την ήττα από τη Μίντιλαντ (2-3) στο περιθώριο της League Phase του Europa League, λίγες ημέρες μετά από την «απόδραση» της Σάντερλαντ.
Η ιστορική βραδιά στο «Σίτι Γκράουντ», στον πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας στην επιστροφή της στην Ευρώπη, συνδυάστηκε με ήττα, γεγονός που «επιβαρύνει» τη θέση του Άγγελου Ποστέκογλου.
