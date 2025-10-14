Μενού

Νέα στοιχεία για τις μαχαιριές στον πατέρα του Γιαμάλ: «Ήθελαν να τον σκοτώσουν»

Ο Μουνίρ Νασραουί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από συμπλοκή στη Ματαρό.

Λαμίν Γιαμάλ
Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Λαμίν Γιαμάλ | Shutterstock
Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουί, τον Αύγουστο του 2024 στη Ματαρό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκινγκ του γηπέδου στο προάστιο Ροκαφόντα περιέγραψε βήμα προς βήμα όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για προμελετημένη επίθεση.  

