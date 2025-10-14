Νέα στοιχεία για τις μαχαιριές στον πατέρα του Γιαμάλ: «Ήθελαν να τον σκοτώσουν»

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουί, τον Αύγουστο του 2024 στη Ματαρό.
Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκινγκ του γηπέδου στο προάστιο Ροκαφόντα περιέγραψε βήμα προς βήμα όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για προμελετημένη επίθεση.
