Νέο έντονο ξέσπασμα και «γαλλικά» του Τσιτσιπά στον πατέρα του - Δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε στην τσάντα του

Ένα ακόμη επεισόδιο ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον πατέρα του καταγράφηκε από την κάμερα κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Γενεύης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του στη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Λέρνερ Τιέν και ξέσπασε προς τον πατέρα του.

Ο εκνευρισμός ξεκίνησε όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι που έψαχνε στην τσάντα του με αποτέλεσμα να τα βάλει με τον πατέρα του.

Του είπε αρκετές φορές «πού είναι γ@@@ το σπίτι σου».

Για την ιστορία, ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα από τον Αμερικανό αντίπαλό του με 2-0 σετ (7-6(4), 7-6(2)), σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες των δύο tie-break.

Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στο Roland Garros, ευελπιστώντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.