Μενού

Νέο έντονο ξέσπασμα και «γαλλικά» του Τσιτσιπά στον πατέρα του - Δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε στην τσάντα του

Νέα «επίθεση» του Στέφανου Τσιτσιπά εναντίον του πατέρα του με έντονο ύφος, ύβρεις και χαρακτηρισμούς, επειδή δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε στην τσάντα του.

Reader symbol
Newsroom
στεφανοσ τσιτσιπασ τενισ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα ακόμη επεισόδιο ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον πατέρα του καταγράφηκε από την κάμερα κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Γενεύης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του στη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Λέρνερ Τιέν και ξέσπασε προς τον πατέρα του.

Ο εκνευρισμός ξεκίνησε όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έβρισκε κάτι που έψαχνε στην τσάντα του με αποτέλεσμα να τα βάλει με τον πατέρα του.
Του είπε αρκετές φορές «πού είναι γ@@@ το σπίτι σου».

@ncktv_1 #tsitsipas #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - ncktv

Για την ιστορία, ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα από τον Αμερικανό αντίπαλό του με 2-0 σετ (7-6(4), 7-6(2)), σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες των δύο tie-break.

Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στο Roland Garros, ευελπιστώντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ