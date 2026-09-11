Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα: 35.000 θέσεις, «καυτό» πέταλο 8.700 οπαδών, παράδοση στο τέλος του 2030

Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα περνά πλέον από το επίπεδο του σχεδιασμού σε εκείνο των μελετών, των αδειοδοτήσεων και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής (11/9), στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο project άνοιξαν για πρώτη φορά τον φάκελο του έργου, παρουσιάζοντας πού βρίσκεται σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

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