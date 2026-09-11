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Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα: 35.000 θέσεις, «καυτό» πέταλο 8.700 οπαδών, παράδοση στο τέλος του 2030

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε για πρώτη φορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού», με στόχο έναρξη εργασιών το καλοκαίρι του 2027.

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Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα | gazzetta
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Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα περνά πλέον από το επίπεδο του σχεδιασμού σε εκείνο των μελετών, των αδειοδοτήσεων και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής (11/9), στην αίθουσα Τύπου της Τούμπας, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο project άνοιξαν για πρώτη φορά τον φάκελο του έργου, παρουσιάζοντας πού βρίσκεται σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

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