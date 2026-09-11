Γιώργος Μαζωνάκης: Οι γιατροί έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν – Τι αποκάλυψαν τα ψηφιακά αρχεία

Στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) εκτυλίχθηκε η τραγωδία με την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Mega, οι δύο θεράποντες ιατροί αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι των αρχών στις ηλεκτρονικές συσκευές των κατηγορουμένων έφεραν στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Aμέσως μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι δύο γιατροί επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας του στον χώρο, ενώ παράλληλα αναζητούσαν απεγνωσμένα στην τεχνητή νοημοσύνη μεθόδους επαναφοράς.

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Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε επιπλέον ότι στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού υπήρχε φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη πριν από την έναρξη της θεραπείας, το οποίο διαγράφηκε εσπευσμένα αμέσως μετά το συμβάν.

Τι βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο που έκανε την πλασμαφαίρεση

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν τις αρχές, εντοπίστηκαν στο δωμάτιο που έκανε τη θεραπεία την ώρα της ανακοπής.

Σύμφωνα με το «Live News» του Mega, ο καλλιτέχνης τη μοιραία στιγμή βερέθηκε μόνο με το εσώρουχο και το κοντομάνικο μπλουζάκι του. Οι διασώστες όταν τον βρήκαν, τον ξάπλωσαν στον καναπέ και όχι στο κρεβάτι που έκανε τη θεραπεία ο καλλιτέχνης.

Στο ιατρείο - το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - και συγκεκριμένα στο δωμάτιο της θεραπείας, βρέθηκε, πάνω στο υφασμάτινο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού του καναπέ, έφερε μια κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας - που πιθανότατα είναι αίμα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υφασμάτινο κάλυμμα του δεξιού μαξιλαριού του καναπέ, έφερε διάχυση ουσίας χρώματος καφέ, το ίδιο που εντοπίστηκε και στο κυρίως σώμα του καναπέ.

Επιπλέον, ένα τεμάχιο γάζας βρέθηκε πάνω στον καναπέ. Ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνη, εντόπισαν επίσης στο δωμάτιο, στην αριστερή τσέπη του οποίου ανευρέθηκε χαρτομάντηλό με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας.

Τι υφασμάτινο κάλυμμα του διπλού μαξιλαριού στον καναπέ έφερε και αυτό κηλίδες καστανοκόκκινης ουσίας. Ένα μαύρο υφασμάτινο παντελόνη, εντόπισαν επίσης στο δωμάτιο, στην αριστερή τσέπη του οποίου ανευρέθηκε χαρτομάντηλό με ίχνη καστανέρυθρης ουσίας.

Τo υφασμάτινο κάλυμμα του διπλού μαξιλαριού στον καναπέ έφερε και αυτό κηλίδες καστανοκόκκινης ουσίας.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι γνωρίζουμε για την κλήση των γιατρών στο ΕΚΑΒ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κλήση προς το Κέντρο Αμέσου Βοηθείας πραγματοποιήθηκε στις 16:21 από το ίδιο το ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11. Στην αρχική επικοινωνία, ο θεράπων ιατρός δεν ανέφερε το όνομα του τραγουδιστή, αλλά περιέγραψε έναν άνδρα περίπου 55 ετών χωρίς ζωτικά σημεία, γνωστοποιώντας ότι του παρείχε ήδη πρώτες βοήθειες.

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Ο διάλογος της κλήσης πραγματοποιήθηκε επ ακριβώς ως εξής:

– ΕΚΑΒ: Παρακαλώ

– Γιατρός: Είμαι στο ιατρείο, Καρνεάδου 11 Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία. Κάνω ΚΑΡΠΑ.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 58χρονο ιατρό να πραγματοποιεί πράγματι ΚΑΡΠΑ στον ασθενή. Προκειμένου να ενημερώσουν το νοσοκομείο υποδοχής για τη διακομιδή, οι τραυματιοφορείς ρώτησαν ποιες φαρμακευτικές ουσίες είχαν ήδη χορηγηθεί.

Τότε, ο γιατρός αποκάλυψε την ταυτότητα του ασθενούς, αναφέροντας: «Έχω δώσει αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα milligram».

Ωστόσο, δεν προσδιορίστηκε ο ακριβής χρόνος της αρχικής χορήγησης, αν δηλαδή η ουσία δόθηκε κατά τη διάρκεια της ανακοπής ή νωρίτερα. Στη συνέχεια, και ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρισκόταν ήδη μπροστά στο περιστατικό, ο ιατρός χορήγησε στον τραγουδιστή αδρεναλίνη για δεύτερη φορά.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το αίτημα της οικογένειας για αναβάθμιση της κατηγορίας

Για την επίσημη μέχρι στιγμής εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, μίλησε η ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας Ουρανία Δημακοπούλου στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤnews.

Η κ. Δημακοπούλου εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απροσδιόριστη αιτία θανάτου» αποτελεί απολύτως προβλεπόμενο ιατροδικαστικό συμπέρασμα όταν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την αυτοψία, τη νεκροψία – νεκροτομή και το διαθέσιμο ιατρικό ιστορικό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η άμεση και κύρια αιτία που οδήγησε στον θάνατο.

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.