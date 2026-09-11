Συγκλονίζει ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ»

Συντετριμμένος και με τη φωνή του να σπάει, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, μίλησε στην εκπομπή Live News, ξεσπώντας για τον χαμό του γιου του και ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για τους υπεύθυνους.

Τα λόγια του συγκλονίζουν:

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ! Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;

Κάνανε το κακό... Πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος με τον θάνατό του; Εμάς όμως, ποιος θα μας βοηθήσει;»

Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς

Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία ζητά η οικογένεια

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.