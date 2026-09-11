Άνοιξε η ψαλίδα στην τηλεθέαση: Ποιο «Στούντιο» κερδίζει τη μάχη και οι αλλαγές που έρχονται

Χωρίς να χάσει καμία μέρα, ούτε αυτή της πρεμιέρας του νέου «Στούντιο 4» με Φερεντίνο και Καραβάτου η διαφορά μεταξύ της ΕΡΤ και του ΣΚΑΪ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα επίσημα ποσοστά τηλεθέασης της Nielsen διευρύνθηκε. Το «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο κατέγραψε 10,8% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο είδε ελαφρά πτώση των ποσοστών του σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες σημειώνοντας 4,9% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

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Ήδη πάντως στην εκπομπή της ΕΡΤ έχουν εντοπιστεί οι πρώτες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη σκαλέτα και στη ροή της εκπομπής και θα αρχίσουν σταδιακά να υλοποιούνται από τις επόμενες μέρες.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το κλίμα και στις δύο εκπομπές είναι άριστο μπροστά και πίσω από τις κάμερες και οι συντελεστές συνεργάζονται αρμονικά και με μεγάλη διάθεση για δημιουργία.