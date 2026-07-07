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Νέο μήνυμα από Γιαννακόπουλο μετά τους Μπάντιο και Μπόνγκα: «Ο... δεν τον λέω και ο... τον περιμένω σε λίγο στο γραφείο!»

Νέο μήνυμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μιλώντας για άλλες συμφωνίες, χωρίς όμως να λέει ονόματα.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Ασταμάτητος φαίνεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, τουλάχιστον με ό,τι αφήνει να εννοηθεί με αναρτήσεις του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, σε μια μέρα που έχει ήδη αφιχθεί στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να γίνει το ίδιο και με τον Ίζακ Μπόνγκα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» τόνισε ότι έρχονται άλλες δύο συμφωνίες.

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