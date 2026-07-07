Νέο μήνυμα από Γιαννακόπουλο μετά τους Μπάντιο και Μπόνγκα: «Ο... δεν τον λέω και ο... τον περιμένω σε λίγο στο γραφείο!»

Ασταμάτητος φαίνεται ότι είναι ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας σεζόν, τουλάχιστον με ό,τι αφήνει να εννοηθεί με αναρτήσεις του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Συγκεκριμένα, σε μια μέρα που έχει ήδη αφιχθεί στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να γίνει το ίδιο και με τον Ίζακ Μπόνγκα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» τόνισε ότι έρχονται άλλες δύο συμφωνίες.
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