Έντονη ανησυχία επικρατεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορτίνα, μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό αθλήτριας.

Η 25χρονη Κάντε Μορένο από την Ανδόρα έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε με δύναμη στα προστατευτικά και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο χιόνι, προκαλώντας σοκ στους θεατές.

BREAKING: Andorra’s Olympic skier Cande Moreno suffers BRUTAL downhill skiing crash moments after Lindsey Vonn pic.twitter.com/ga4I9kQUNc — Rapid Report (@RapidReport2025) February 8, 2026

Το ιατρικό προσωπικό έφτασε άμεσα στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την εντυπωσιακή αλλά επικίνδυνη πτώση της Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.