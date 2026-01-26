Μενού

Νέο story Πετρόπουλου: «Ουδέποτε υπονόησα συμμετοχή ανθρώπων του αθλητικού χώρου»

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος αφού κατέβασε το αρχικό story του έκανε νέα ανάρτηση. Τι διευκρίνισε μέσα από τον λογαριασμό του.

Reader symbol
Newsroom
Ανδρέας Πετρόπουλος
Ο Ανδρέας Πετρόπουλος | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Ο γκαρντ του Κολοσσού με νέο story έσπευσε να επισημάνει τα εξής: «Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ