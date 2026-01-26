Νέο story Πετρόπουλου: «Ουδέποτε υπονόησα συμμετοχή ανθρώπων του αθλητικού χώρου»

Σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα φρένα του αυτοκινήτου του.
Ο γκαρντ του Κολοσσού με νέο story έσπευσε να επισημάνει τα εξής: «Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!».
