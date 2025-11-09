Νεοκλής Αβδάλας: Εντυπωσιακή εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.
Συγκεκριμένα, γέμισε τη στατιστική του με 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ!
