Μενού

Νεοκλής Αβδάλας: Εντυπωσιακή εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση, σημειώνοντας 33 πόντους με 5/8 τρίποντα.

Reader symbol
Newsroom
Avbalas
Νεοκλής Αβδάλας
  • Α-
  • Α+

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.

Συγκεκριμένα, γέμισε τη στατιστική του με 33 πόντους, 13/23 σουτ εντός πεδιάς (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ!

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ