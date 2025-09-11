Νεπάλ: Έφτασε στο Κατμαντού η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Καντάβα

Αγωνία, όπως φαίνεται, τέλος για την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, στο Νεπάλ, η οποία κατάφερε σήμερα (11/9) να φύγει από το Σουρκέτ, όπου είχε εγκλωβιστεί εν μέσω διαδηλώσεων, με προορισμό το Κατμαντού.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η αθλήτρια της Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ βάζει πλέον πλώρη για την επιστροφή της στην Ελλάδα καθώς αγωνιούσε για τις φονικές διαδηλώσεις των προηγουμένων ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις 25 άτομα.

«Είμαι εγκλωβισμένη, σοκαρισμένη και φοβισμένη. Περιμένουμε να ανοίξει το αεροδρόμιο», είχε πει χαρακτηριστικά σε προηγούμενη ανάρτησή της. Με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στο Σουρκέτ, η διεθνής βολεϊμπολίστρια μπόρεσε επιτέλους να ξεκινήσει τη διαδρομή για την πρωτεύουσα.

Το στόρι της Εύας Χαντάβα από το Νεπάλ | Instagram - @evachantava

Να θυμίσουμε πως η Χαντάβα αγωνιζόταν φέτος στο πρωτάθλημα Everest Women’s Volleyball League για τη Karnali Yashvis.