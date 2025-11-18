Στη Λιθουανία, φιλοξενείται σήμερα Τρίτη 18/11, ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τη Νεπτούνας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup σε μία αναμέτρηση που θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.
Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ήδη στην Κλαπέιντα όου και θα προπονηθεί σήμερα το πρωί. Σε αυτή βρίσκεται κανονικά και ο Μπριν Φορμπς που προπονήθηκε χθες μετά από την απουσία του λόγω ενοχλήσεων από το ματς της περασμένης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.
Την αποστολή της ομάδας απαρτίζουν οι: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Bryce Jones, Bryn Forbes, Amine Noua, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Arnoldas Kulboka.
- Παραμιλάνε στις ΗΠΑ με φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Τζόρτζια: Ένα πλάνο του ESPN της χάρισε 5,1 εκατ. views
- Η κόρη της Φώφης στην πορεία, οι τέσσερις εκλογές του Άδωνι και ο αυτόνομος Χριστοδουλάκης
- Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό
- Βελόπουλος: «Ο προσωπικός αριθμός διευκολύνει το εμπόριο οργάνων - Δεν έπρεπε να έρθει ο ναζιστής Ζελένσκι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.