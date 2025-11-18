Μενού

Νεπτούνας - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης φιλοξενείται από τη Νεπτούνας για τον 1ο όμιλο του EuroCup.

Στη Λιθουανία, φιλοξενείται σήμερα Τρίτη 18/11, ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τη Νεπτούνας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup σε μία αναμέτρηση που θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ήδη στην Κλαπέιντα όου και θα προπονηθεί σήμερα το πρωί. Σε αυτή βρίσκεται κανονικά και ο Μπριν Φορμπς που προπονήθηκε χθες μετά από την απουσία του λόγω ενοχλήσεων από το ματς της περασμένης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Την αποστολή της ομάδας απαρτίζουν οι: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Bryce Jones, Bryn Forbes, Amine Noua, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Arnoldas Kulboka.

 

