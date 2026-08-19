Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες τένις τέθηκε σε ισχύ για τον Νικ Κύργιος, καθώς βρέθηκε κοκαΐνη στο αίμα του.

Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός έδωσε δείγμα κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι περιείχε βενζοϋλεκγονίνη, έναν μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το BBC, ο Κύργιος, πρώην νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρίσκεται εκτός των γηπέδων τουρνουά από τις 4 Αυγούστου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) δήλωσε ότι ο Κύργιος είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, «αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα».

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος»

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Κύργιος δήλωσε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» γι' αυτό. Βάσει της αναστολής, ο Κύργιος δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, να προπονήσει ή να παρευρεθεί σε τουρνουά Grand Slam ή σε οποιαδήποτε διοργάνωση υπό την αιγίδα των επαγγελματικών πρωταθλημάτων τένις ανδρών και γυναικών, μέχρι την έκδοση απόφασης από την αρμόδια επιτροπή.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Κύργιος ανέφερε ότι οι τραυματισμοί των τελευταίων ετών είχαν «τεράστιο αντίκτυπο πάνω μου, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά». «Το σώμα μου δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό που απαιτεί το μυαλό μου», έγραψε.

«Το να αποδεχτώ ότι πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου αποδείχθηκε πιο δύσκολο απ' ό,τι είχα ποτέ φανταστεί. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί τις πράξεις μου», πρόσθεσε.

Ο Κύργιος δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή για τις επόμενες 28 ημέρες, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας του.

Η κοκαΐνη συμπεριλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Προβλέπονται μειωμένες κυρώσεις για αθλητές που βρέθηκαν θετικοί στην ουσία εκτός αγωνιστικής περιόδου, ως διεγερτική ουσία και ουσία κατάχρησης. Μειωμένες κυρώσεις προβλέπονται σε περιπτώσεις εντοπισμού της ουσίας εκτός αγωνιστικής περιόδου.

«Είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον εαυτό μου»

Ο 31χρονος ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του και ιδιαίτερα από τους νεαρούς θαυμαστές του.

«Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους μου, την οικογένειά μου, τους χορηγούς μου και όλους όσοι βρίσκονται κοντά μου. Πάνω απ’ όλα, ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Γνωρίζω το παράδειγμα που δίνει αυτό και είμαι βαθιά απογοητευμένος από τον εαυτό μου».

Η φετινή σεζόν ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένη για τον Κύργιο, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόλις σε τέσσερα παιχνίδια στο μονό αδρών, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο γόνατο και τον καρπό.

Ο Κύργιος έχει αποτελέσει μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του σύγχρονου τένις, έχει επανειλημμένα απασχολήσει για τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από τα γήπεδα. Έχει δεχθεί μεγάλα πρόστιμα για σπάσιμο ρακετών, βρισιές και αντιπαραθέσεις με διαιτητές, ενώ στο παρελθόν έχει δεχθεί έντονη κριτική και για άλλες δημόσιες τοποθετήσεις και ενέργειές του.