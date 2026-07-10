Γιατί οι παίκτες τένις στο Wimbledon φορούν μόνο λευκά - Ο κανόνας που εφαρμόζεται πάνω από 100 χρόνια

Αν και εύκολα η πρώτη σκέψη πίσω από τη λευκή ενδυμασία των αθλητών του τένις είναι πως πρόκειται για να προστατεύονται απέναντι στον ήλιο και τη ζέστη, στην πραγματικότητα οι λευκές στολές υιοθετήθηκαν για να κρύψουν όσο το δυνατόν καλύτερα την εφίδρωση.

Βλέπετε πίσω στη βικτωριανή εποχή, η εφίδρωση θεωρούνταν εξαιρετικά ακατάλληλη, ακόμα και στην άθληση . Συγκεκριμένα, η παράδοση αυτή θεωρείται ότι ξεκίνησε ήδη από τα πρώτα πρωταθλήματα, το 1877.

Ο αυστηρότερος στυλιστικός κανόνας εφαρμόζεται στο Wimbledon. Τα ρούχα πρέπει να είναι εξολοκλήρου λευκά, ακόμα και οι κάλτες και τα κορδόνια τους. Παλαιότερα ίσχυε και για τα εσώρουχα, αλλά αυτός ο κανόνας άλλαξε το 2023 για να επιτρέπει στις παίκτριες να αισθάνονται πιο άνετα με πιο σκούρα χρώματα κατά την έμμηνο ρύση.

Επιτρέπονται μόνο πινελιές άλλων χρωμάτων σε γιακά και μανίκια, αλλά δεν πρέπει να έχουν πλάτος μεγαλύτερο από ένα εκατοστό. Γίνονται δεκτά λογότυπα επωνυμίας και σήματα χορηγών, αλλά δεν μπορούν να είναι πολύ μεγάλα ή πολύχρωμα.

Διαβάστε ακόμα: Κασσελάκης για το τένις με τον Άδωνι: «Ένα παιχνίδι έπαιξα, δεν έβαλα τη χώρα στα μνημόνια»

Τι συμβαίνει αν κάποιος παραβεί τον κανονισμό;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παίκτες καλούνται να αλλάξουν αμέσως την ενδυμασία τους εάν διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες. Στο παρελθόν, οι διοργανωτές χρησιμοποιούσαν ακόμη και μεζούρα για να ελέγξουν αν μια χρωματιστή λωρίδα ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο πλάτος.

Τη δεκαετία του 1950, η Αμερικανίδα Καρόλ Φάγκερος αποκλείστηκε από το Wimbledon επειδή είχε φορέσει χρυσόχρωμα εσώρουχα κάτω από τη φούστα της στο Roland Garros του 1958. Τελικά της επετράπη να αγωνιστεί μόνο αφού τα κάλυψε με λευκή δαντέλα.

Έχουν παραβιάσει παίκτες τους κανόνες;

Κάποιοι παίκτες έχουν παραβιάσει τους κανονές ηθελημένα ή όχι.

Το 2017, όπως αναφέρει το People κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, φάνηκε η ροζ τιράντα του σουτιέν της Βίνους Γουίλιαμς κάτω από τα λευκά της ρούχα. Η ίδια δεν επιβεβαίωσε ποτέ ότι της ζητήθηκε να αλλάξει, ωστόσο μετά τη διακοπή του αγώνα λόγω βροχής το ροζ εσώρουχο δεν ήταν πλέον ορατό.

Μετά τον αγώνα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ποιο ροζ σουτιέν; Δεν μου αρέσει να μιλάω για τα σουτιέν ή τα εσώρουχά μου στις συνεντεύξεις Τύπου. Είναι αμήχανο.»

Το 2013, ο οκτώ φορές πρωταθλητής του Wimbledon Ρότζερ Φέντερερ εμφανίστηκε με παπούτσια Nike που είχαν πορτοκαλί σόλες. Μετά τον αγώνα ενημερώθηκε από τους διοργανωτές ότι δεν επιτρεπόταν να τα ξαναφορέσει.

Το 2022, ο Νικ Κύργιος παραβίασε ανοιχτά τον κανονισμό φορώντας κόκκινα και λευκά Nike Jordans κατά την είσοδο και την αποχώρησή του από το γήπεδο. Στον επόμενο αγώνα του εμφανίστηκε με τα εγκεκριμένα ολόλευκα αγωνιστικά του παπούτσια.

Ο Αντρέ Αγκάσι ακολούθησε διαφορετική στάση. Από το 1988 έως το 1990 αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Wimbledon, διαμαρτυρόμενος για την υποχρεωτική λευκή ενδυμασία. Επέστρεψε το 1991 και το 1992 κατέκτησε τον τίτλο.