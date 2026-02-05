Νικολακόπουλος: «Οι Ολλανδοί επιβεβαιώνουν επαφές Ολυμπιακού για Λουκάσεν»

Ο Ολυμπιακός κινείται για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και η θέση που υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή είναι για το κέντρο της άμυνας.

Υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι ωστόσο ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten, από την Ολλανδία από δημοσιογραφικές πηγές υπάρχει επαφή του Ολυμπιακού με τον Ντέρικ Λουκάσεν.

