Νικολακόπουλος: «Οι Ολλανδοί επιβεβαιώνουν επαφές Ολυμπιακού για Λουκάσεν»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten ότι από την Ολλανδία, δημοσιογραφικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει επαφές για τον Ντέρικ Λουκάσεν.

Ολυμπιακός - Λουκάσεν
Στιγμιότυπο από το Ολυμπιακός - Πάφος | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Ολυμπιακός κινείται για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και η θέση που υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή είναι για το κέντρο της άμυνας.

Υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι ωστόσο ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Interwetten, από την Ολλανδία από δημοσιογραφικές πηγές υπάρχει επαφή του Ολυμπιακού με τον Ντέρικ Λουκάσεν.

