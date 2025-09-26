Μενού

Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Η Καϊράτ αλλάζει την έδρα της για το ματς με τον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους «Galacticos» πως ο Ολυμπιακός πιθανότατα δεν θα παίξει στο Αλμάτι με την Καϊράτ.

Ολυμπιακός | In Time Sports / Κώστας Καρατζάς
Την μεγάλη πιθανότητα, έως και βεβαιότητα, που υπάρχει να αλλάξει η έδρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, που είναι προγραμματισμένο για τις 9 Δεκεμβρίου, ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos».

Ο λόγος που πιθανότατα το ματς αυτό δεν θα διεξαχθεί τελικά στο Αλμάτι είναι οι κλιματικές συνθήκες, οι οποίες δεν θα είναι βιώσιμες για ποδοσφαιρικό αγώνα εκείνη την περίοδο.

