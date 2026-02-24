Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Επιβεβαιώνεται η επιστροφή του Φορτούνη»

Τα δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία γύρω από το όνομα του Κώστα Φορτούνη έβαλαν... φωτιά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό το ερχόμενο καλοκαίρι όπου μένει ελεύθερος.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μίλησε στους «Galacticos by Interwetten» για την περίπτωση του 33χρονου μεσοεπιθετικού και αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ από τη Σαουδική Αραβία για την Αλ Καλίτζ και το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής είναι αρνητικός στις προτάσεις που του έχει κάνει η ομάδα.
