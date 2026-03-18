Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Για 2 χρόνια ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος επιβεβαίωσε στους Galacticos by Interwetten ότι ο Ολυμπιακός εφόσον τακτοποιηθούν όλα τα γραφειοκρατικά θέματα και ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την ανακατασκευής του «Γ.Καραϊσκάκης» θα χειραστεί να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με βάση έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει οι Ερυθρόλευκοι θα χρειαστούν περισσότερο από ένα χρόνο που αρχικά υπολογιζόταν, επομένως οι Πειραιώτες θα «συγκατοικήσουν» την επόμενη σεζόν με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, εάν εξελιχθούν όλα βάσει προγράμματος.

