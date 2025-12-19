Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Μόνο τότε θα έπεφτε το όνομα του Τσιμίκα στο τραπέζι»

Τις τελευταίες ώρες προκύπτουν συνεχώς δημοσιεύματα για στόπερ που συνδέονται με τον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο ανέλυσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten.
Ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν ήταν και αυτό του Μπεράλντο, ο οποίος δεν επιθυμεί να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν μεσούσης της σεζόν. Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα υπήρχαν επαφές με τους Παριζιάνους για τον 22χρονο, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος.
