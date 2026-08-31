Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τελειώσει μια τεράστια μεταγραφή»

Και το όνομα αυτού, εν τέλει, Γκουστάβο Πουέρτα. Μια κίνηση πάνω από 18.000.000 ευρώ θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, εφόσον όλα έχουν ευτυχή κατάληξη.

Ο Κολομβιανός διεθνής, αναμένεται να έρθει μέσω Νότιγχαμ Φόρεστ στο Λιμάνι, με τη ρήτρα να είναι στα 16.000.000 ευρώ, ενώ άλλα 2.000.000 ευρώ θα είναι κάποια χρήματα που θα πάνε σε δικαιώματα της οικογένειας και σε μάνατζερ.

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