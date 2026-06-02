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Νικολακόπουλος στους Galacticos: Ο Ολυμπιακός προχωράει για Ουνάι Λόπεθ και άλλους 3 Ισπανούς

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, ανέφερε τα του ρεπορτάζ της ομάδας ως προς τα μεταγραφικά.

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Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε στην περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ ως μία περίπτωση που είναι πιο κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό.

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