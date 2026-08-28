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Νίκος Αθανασίου στο Gazzetta: «Θέλω να συναντήσω ό,τι καλύτερο υπάρχει στο Europa League, ζούμε μεγάλες στιγμές»

Τα πρώτα του συναισθήματα και τις σκέψεις μοιράστηκε στο Gazzetta ο Νίκος Αθανασίου μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

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Αθανασίου - ΟΦΗ
Ο Νίκος Αθανασίου του ΟΦΗ | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
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Ο ΟΦΗ έκλεισε μία θέση στο League Phase του Europa League μετά τη νίκη στη Σόφια κόντρα στην τοπική ΤΣΣΚΑ με 2-0 ενώ το συνολικό σκορ έπιασε το 5-0 για να έρθει η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μία ιστορική στιγμή για τους Κρητικούς που θα δώσουν ραντεβού στην κλήρωση της Παρασκευής (28/08) στις 14:00 για να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

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