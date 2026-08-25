Νίκος Μιχελής: «Τα ελληνικά του Ζλάταν, τα αποδυτήρια στη Μίλαν και η ιστορική άνοδος με τη Βιζέου»

Να είσαι 17 ετών και να βρίσκεσαι ξαφνικά στα αποδυτήρια μίας εκ των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Να φοράς τα προπονητικά της Μίλαν, να παίζεις για εκείνη και μέσα σε όλα, να στέκεσαι δίπλα σε κάποιους από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου.

Μοιάζει σαν όνειρο, όμως ο Νίκος Μιχελής το έζησε για τα καλά όταν αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα σε τόσο νεαρή ηλικία και να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία για λογαριασμό των «ροσονέρι». Ακολούθησε ο δανεισμός στη Βίλεμ και από εκεί στην Ισπανία όπου έπαιξε για χάρη της Μιράντες και της Β' ομάδας της Οσασούνα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr