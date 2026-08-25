Πορτοσάλτε για Τσίπρα: «Ελληνάρας και πονηρόπουλος που χώνεται από αριστερά»

Μια παρομοίωση σκέφτηκε ο Άρης Πορτοσάλτε για να περιγράψει τον τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας εισήλθε ξανά στην πολιτική, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.
Καθώς κλήθηκε να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Άρης Πορτοσάλτε είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «χώθηκε από τα αριστερά» σαν «Ελληνάρας» που μπαίνει πονηρά μπροστά από τους υπόλοιπους στην Εθνική Οδό.
Μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί τους χαρακτηρισμούς καθώς αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα «πονηρόπουλο, πονηρίδη, πονηράκη που κάπου θα βρει να τρυπώσει».
«Γιαυτό τον αγαπάει μερίδα του λαού», συνέχισε. «Είναι σαν εκείνον» προσθέτει ο Δημήτρης Οικονόμου, με τον κ. Πορτοσάλτε να συμπληρώνει: «Είναι το παλικάρι, είναι αυτό το ''νταξει ρε παιδί μου''».
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