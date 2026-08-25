Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον αναζητούσαν εδώ και ημέρες και τελικά το βράδυ της Δευτέρας (24/8) εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Ο Χρήστος Μαρκίδης φέρεται να βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, σε κατάσταση που καταδεικνύει πως ενδεχομένως ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Έρευνες έχουν ξεκινήσει για να ρίξουν φως σε όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954 και μπήκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου σπούδασε ζωγραφική από το 1974 έως το 1979.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρουσίασε το έργο του σε 14 ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο της ποίησης, έχοντας εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές: «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (Διάττων, 1999), «Έως» (Διάττων, 2001), «Άτια στο σκοτεινό νερό» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2003), «Κιννάβαρι» (Άγρα, 2009), «Δράκων κατήλθες» (Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, 2013) και «Έρεβος ή το άλλο φως» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2020).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης τα δοκιμιακά πεζογραφήματα «Κατάματα», που κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2005 και επανεκδόθηκε το 2014, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός.

Χρήστος Μαρκίδης - Η τελευταία ανάρτηση πριν βρεθεί νεκρός

Όπως αναφέρθηκε, ο γνωστός εικαστικός βρέθηκε σε κατάσταση που μπορεί να καταδεικνύει αυτοχειρία, ένα σενάριο που ενισχύει η τελευταία ανάρτησή του στο Facebook, η οποία αναδίδει έντονα υπαρξιακό τόνο.

«Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ' το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. ~ Νίκος Καρούζος», έγραψε συγκεκριμένα.