«Νομίζει ότι είναι ο Γκουαρδιόλα»: Οι αλλαγές του Τσάμπι Αλόνσο που διχάζουν τα αποδυτήρια της Ρεάλ

Ο Τσάμπι Αλόνσο διανύει τους πρώτους μήνες του στον πάγκο των Μαδριλένων, ωστόσο οι αλλαγές που έχει φέρει δεν σχολιάζονται μόνο θετικά.

Τσάμπι Αλόνσο
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο | Shutterstock
Έχοντας φτάσει περίπου στο 1/3 της σεζόν, το ξεκίνημα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μόνο ως θετικό μπορεί να κριθεί.

Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του στην κορυφή της La Liga και στο +5 από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησε στο πρώτο του Clasico με 2-1 (26/10), ενώ μετράει και 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League.

