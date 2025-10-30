«Νομίζει ότι είναι ο Γκουαρδιόλα»: Οι αλλαγές του Τσάμπι Αλόνσο που διχάζουν τα αποδυτήρια της Ρεάλ

Έχοντας φτάσει περίπου στο 1/3 της σεζόν, το ξεκίνημα του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μόνο ως θετικό μπορεί να κριθεί.

Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει την ομάδα του στην κορυφή της La Liga και στο +5 από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησε στο πρώτο του Clasico με 2-1 (26/10), ενώ μετράει και 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια Champions League.

