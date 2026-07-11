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Νορβηγία - Αγγλία: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Νορβηγία εναντίον Αγγλίας τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) για τη φάση των «8» του Μουντιάλ 2026. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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Αγγλία - Κροατία
Στιγμιότυπο από το ματς Αγγλία - Κροατία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ALBERT PENA
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Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) για τη φάση των «8» του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 00:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Θέση στους «4» έχει ήδη εξασφαλίσει η Γαλλία μετά την πρόκριση επί του Μαρόκου. Θα συναντήσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία - Βέλγιο (10/07, 22:00).

Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών είναι ανάμεσα σε Αργεντινή - Ελβετία στις 04:00.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουλίου, ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.

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