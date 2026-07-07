Νορβηγία: Χτυπήθηκε από κρούσματα ίωσης πριν τον ιστορικό προημιτελικό με την Αγγλία

Η Νορβηγία προετοιμάζεται με εμπόδια για τον ιστορικό προημιτελικό στο Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία το Σάββατο (08/07), καθώς πολλά μέλη της ομάδας ταλαιπωρούνται από συμπτώματα ίωσης και κόπωσης.

Όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα, οι συνεχείς μετακινήσεις των «Βίκινγκς» από Βοστόνη σε Νιου Τζέρσεϊ, πάλι Βοστόνη, Ντάλας και ξανά Νιου Τζέρσεϊ, οι εναλλαγές σε θερμοκρασίες, κλιματιστικά, πτήσεις και αποστάσεις, έχουν ταλαιπωρήσει αρκετούς παίκτες.

Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν, έχασε την πρεμιέρα λόγω πυρετού, ενώ ο αμυντικός Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν απουσίασε από τον αγώνα με τη Βραζιλία εξαιτίας ίωσης.

Ο προπονητής Σόλμπακεν εμφανίστηκε να βήχει έντονα σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου αλλά εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Στην πραγματικότητα μόνο ο Γιόργκεν είχε πυρετό. Υπήρξαν όμως διάσπαρτα κρούσματα με βήχα και ερεθισμένο λαιμό. Με τα κλιματιστικά, τις πτήσεις, τα αποδυτήρια και μια αποστολή άνω των 50 ατόμων, θα ήταν περίεργο να μη νοσήσει κανείς».

Η ελπίδα για τους Νορβηγούς, είναι ότι οι μέρες μέχρι τον προημιτελικό θα λειτουργήσουν υπέρ της ξεκούρασης και της ανάρρωσης των παικτών.