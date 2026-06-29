Νότια Κορέα: Απειλούσαν να σκοτώσουν τον προπονητή μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η είδηση ότι η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από σοβαρή απειλή θανάτου μέσω διαδικτύου σε βάρος του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Χονγκ Μιούνγκ-μπο. Ο τεχνικός παραιτήθηκε έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας του πριν από τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό μέσο Radio Seoul, ένας χρήστης του διαδικτύου, που ισχυρίζεται ότι είναι 41χρονος Αμερικανός πολίτης, ανάρτησε μήνυμα στο οποίο απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον Χονγκ κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ίντσεον.

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Korean TV has lost patience. 💀📺



🚨 After South Korea were eliminated following their humiliating defeat to South Africa, national broadcaster KBS blurred coach Hong Myung-bo’s face as if he were a criminal.



The World Cup pressure has officially gone… — Pitch Wire (@wire_pitch) June 29, 2026

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως σοβαρή απειλή και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Το περιστατικό θεωρείται κλιμάκωση της οργής που έχει εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα, με τις αντιδράσεις να μεταφέρονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δημόσια σφαίρα.

Εκτός από την απειλητική ανάρτηση, κυκλοφόρησε και παραποιημένη φωτογραφία που υπονοεί ότι ο Χονγκ ζήτησε από τους παίκτες να διασκορπιστούν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο, ενώ σε εστιατόρια και καφετέριες της επαρχίας Γκιόνγκι εμφανίστηκαν αφίσες με το σύνθημα «Ανεπιθύμητος ο Χονγκ Μιούνγκ-μπο».

Οργή μετά τον αποκλεισμό

Το κύμα αντιδράσεων ακολούθησε την ήττα της Νότιας Κορέας με 1-0 από τη Νότια Αφρική στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, αποτέλεσμα που στέρησε από την ομάδα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Η υπόθεση αναδεικνύει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί γύρω από την εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ο Χονγκ Μιούνγκ-μπο ανέλαβε ξανά την τεχνική ηγεσία τον Ιούλιο του 2024, επιστρέφοντας στον πάγκο της ομάδας, την οποία είχε προπονήσει και την περίοδο 2013-2014, όταν η Νότια Κορέα αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014.

Η επιστροφή του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία επιλογής του από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ενώ διαδέχθηκε τον Γιούργκεν Κλίνσμαν, η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από εσωτερικές εντάσεις και απογοητευτικά αποτελέσματα.