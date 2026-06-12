Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1: Μεγάλη ανατροπή με έναν Χουάνγκ που ήταν «παντού»

Η Τσεχία πήγε να την... φέρει στην ανώτερη Νότια Κορέα, όμως με τον άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού και νυν της Φέγενορντ, Ιν-Μπομ Χουάνγκ να κάνει παπάδες, οι Ασιάτες επικράτησαν 2-1 με ανατροπή και μπήκαν με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γράφει το gazzetta.

Οι Νοτιοκορεάτες μπήκαν καλύτερα στο ματς και κυκλοφορούσαν καλύτερα την μπάλα, με το σουτ του Σον μέσα από την περιοχή στο 12' να κοντράρει στα σώματα. Δύο λεπτά αργότερα, ήταν σειρά του Λι να απειλήσει, με το δυνατό μακρινό σουτ που επιχείρησε να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κόβαρ.

Οι Τσέχοι κατάφεραν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στα μισά του πρώτου μέρους όμως δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο, με τον Σον να έχει δύο ακόμη άστοχες προσπάθειες στο 38ο και στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους Ασιάτες να ψάχνουν το γκολ αλλά να πέφτουν πάνω στον εξαιρετικό Κόβαρ, που σταμάτησε κατά σειρά Χουάνγκ (48'), Λι (48') και Σον (56'). Εντέλει, το γκολ ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα για την Τσεχία, με τον Κρέιτσι να σκοράρει με κεφαλιά μετά από πλάγιο του Τσούφαλ στο 59'!

Παρά το σοκ όμως, οι Νοτιοκορεάτες κατάφεραν να απαντήσουν, με τον Λι να βρίσκει τον Χουάνγκ και τον πρώην χαφ του Ολυμπιακού να αδειάζει με τρομερή προσποίηση δύο αντιπάλους, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σκάψιμο στο 67'!

Το ματς είχε γίνει γκραν γκινιόλ, με τους Τσέχους να φτάνουν στο 2-1 στο 77' αλλά το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ και τους Νοτιοκορεάτες να απαντούν τρία λεπτά μετά, με τον Γκιου να σκοράρει από κοντά μετά το γύρισμα του Χουάνγκ! Ο Χλόζεκ έφτασε κοντά στο 2-2 στο 82' αλλά ο Κιμ τον σταμάτησε, όπως συνέβη και στην προσπάθεια του Σάντιλεκ στις καθυστερήσεις.