Ντέρμπι γυναικών με ανατροπή και ξύλο: Η ΑΕΚ 2-1 με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στους Αγίους Αναργύρους. Η Ένωση έφτασε τους 21 βαθμούς και ισοβαθμεί στη 2η θέση με τον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 26’ με εύστοχο πέναλτι της Πούλιου, μετά από χέρι της Νεφρού, και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.
Στην επανάληψη όμως η ΑΕΚ γύρισε το παιχνίδι: στο 74’ η Χαμαλίδου ισοφάρισε και στο 85’ η Βιολάρη ολοκλήρωσε την ανατροπή με γκολ που έφερε πανηγυρισμούς.
Το φινάλε όμως είχε κόντρα. Στο 86’ η Χατζηνικολάου και η Σαμπανάσιτς πιάστηκαν στα χέρια μετά από δυνατή μονομαχία, με την ένταση να μεταφέρεται και σε άλλες παίκτριες. Χρειάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα.
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο
- Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση στο Open: Δημοσιογράφος βάζει καλάθια στο στούντιο σύνταξης
- Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.