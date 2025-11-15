Μενού

Ντέρμπι γυναικών με ανατροπή και ξύλο: Η ΑΕΚ 2-1 με τον Παναθηναϊκό

Ανατροπή, γκολ και ξύλο ΑΕΚ- Παναθηναϊκός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Ποδόσφαιρο γυναικών
AEK -Παναθηναϊκός | Glomex / ertsport
Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στους Αγίους Αναργύρους. Η Ένωση έφτασε τους 21 βαθμούς και ισοβαθμεί στη 2η θέση με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 26’ με εύστοχο πέναλτι της Πούλιου, μετά από χέρι της Νεφρού, και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

 

Στην επανάληψη όμως η ΑΕΚ γύρισε το παιχνίδι: στο 74’ η Χαμαλίδου ισοφάρισε και στο 85’ η Βιολάρη ολοκλήρωσε την ανατροπή με γκολ που έφερε πανηγυρισμούς.

Το φινάλε όμως είχε κόντρα. Στο 86’ η Χατζηνικολάου και η Σαμπανάσιτς πιάστηκαν στα χέρια μετά από δυνατή μονομαχία, με την ένταση να μεταφέρεται και σε άλλες παίκτριες. Χρειάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

