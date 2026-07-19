Ντεσάν για την ήττα της Γαλλίας: «Ήταν δικό μου λάθος, θα έκανα οκτώ αλλαγές στο ημίχρονο»

Μετά την ήττα της Γαλλίας στον μικρό τελικό του φετινού Μουντιάλ, ο Ντιντιέ Ντεσάν πραγματοποίησε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως ομοσπονδιακός προπονητής των Τρικολόρ.

Στις δηλώσεις που παραχώρησε εξέφρασε φυσικά τη μεγάλη του απογοήτευση για το αποτέλεσμα κόντρα στους Άγγλους, το οποίο απέδωσε κυρίως στο καταστροφικό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του.

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