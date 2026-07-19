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Ντεσάν για την ήττα της Γαλλίας: «Ήταν δικό μου λάθος, θα έκανα οκτώ αλλαγές στο ημίχρονο»

Ο Ντιντιέ Ντεσάν παραχώρησε τις τελευταίες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός της Γαλλίας, κάνοντας ένα σχόλιο για το ματς με την Αγγλία, τα όσα πήγαν λάθος και την επόμενη μέρα των Τρικολόρ.

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Ντιντιέ Ντεσάν
Ο προπονητής της Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Μετά την ήττα της Γαλλίας στον μικρό τελικό του φετινού Μουντιάλ, ο Ντιντιέ Ντεσάν πραγματοποίησε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως ομοσπονδιακός προπονητής των Τρικολόρ.

Στις δηλώσεις που παραχώρησε εξέφρασε φυσικά τη μεγάλη του απογοήτευση για το αποτέλεσμα κόντρα στους Άγγλους, το οποίο απέδωσε κυρίως στο καταστροφικό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του. 

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