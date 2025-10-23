Ντιντουίντι: Επίσημα στην Μπάγερν Μονάχου o Αμερικανός πρώην ΝΒΑer

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ θα περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στην Μπάγερν Μονάχου.
Η ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του ως το τέλος της σεζόν 2025/26. Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.
