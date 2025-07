Θρήνος επικρατεί στην οικογένεια της Λίβερπουλ αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρου από την είδηση της απώλειας του Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα (03/07) στην επαρχία Ζαμόρα, στην Ισπανία.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ήταν από τους πιο αγαπημένους παίκτες του κοινού των «reds», οι οποίοι μάλιστα είχαν βγάλει και ξεχωριστό σύνθημα για εκείνον, συγκρίνοντάς τον και με τον σπουδαίο συμπατριώτη του, Λουίς Φίγκο.

Το τραγούδι που έβγαλε το «Κοp» για τον Ζότα, ήταν εμπνευσμένο από την Αργεντινή και τους οπαδούς της Ρίβερ Πλέιτ ενώ οι στίχοι προσαρμόστηκαν από το αρχικό σύνθημα, που είχαν βγάλει για τον Ισπανό άσσο Φερνάντο Τόρες, όταν φορούσε την κόκκινη φανέλα.

«Φοράει το νούμερο 20. Θα μας οδηγήσει στη νίκη και όταν τρέχει στην αριστερή μεριά, θα κόψει μέσα και θα σκοράρει για τη Λίβερπουλ, είναι ένα παλικάρι από την Πορτογαλία, καλύτερος από τον Φίγκο, δεν το ξέρεις; Ω, το όνομά του είναι Ντιόγκο»

«Oh, he wears the number 20, He will take us to victory,

And when he’s running down the left wing,

He’ll cut inside and score for LFC.

He’s a lad from Portugal,

Better than Figo don’t you know,

Oh, his name is Diogo!

Ο ίδιος μάλιστα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το σύνθημα που βγήκε για εκείνον, ανέφερε:

«Για μένα, αυτό (σ.σ. ότι αρχικά είχε βγει για τον Τόρες, το είδωλό του), το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό γιατί μου άρεσε πολύ ο Τόρες. Είχα παίξει μαζί του στην Ατλέτικο Μαδρίτης σε φιλικό ματς, ήταν όμορφο. Έχω ακόμα την φωτογραφία στο κινητό μου. Και τώρα, ακούγοντας το ίδιο τραγούδι, είναι κάτι που δεν το περίμενα».

🎶 Ohhh, he wears the number 2⃣0⃣, he will take us to victory... 🎶@DiogoJota18 ❤️ pic.twitter.com/o99SkQQFMl — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2022