Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για την επιστροφή της Καλαμάτας δείχνει πως 26 χρόνια ήταν όντως πολλά

Ήταν Μάιος του 2001 όταν η ξακουστή Μαύρη Θύελλα βίωνε τον υποβιβασμό της από την 1η κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το τελευταίο της παιχνίδι στα μεγάλα «σαλόνια» εκείνη τη σεζόν, έμελλε να είναι και το τελευταίο της για πολλά περισσότερα χρόνια, εκκινώντας μια αρνητική περίοδο στην ιστορία του συλλόγου που έδειχνε να μην έχει τελειωμό.

Ωστόσο, μετά από δεκαετίες περιπλάνησης στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Καλαμάτα είναι και πάλι εδώ! Στα «σαλόνια», στη Super League, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στο πιστό κοινό της, με όλους τους πρωταγωνιστές της ανόδου να μιλούν για πρώτη φορά στην κάμερα του νέου ντοκιμαντέρ του Gazzetta με τη συμμετοχή της Novibet.

Ο πρόεδρος και αναμορφωτής του συλλόγου, Γιώργος Πρασσάς, περιγράφει το όραμά του από το 2019 και το πώς δικαιώθηκε για την τεράστια επένδυσή του στην ομάδα. Ακόμη, ο «αρχιτέκτονας» και προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης, μαζί με τους παίκτες του Παμλίδη, Γκάμα, Στρούγγη, Μάντζη, Τσελεπίδη και Μουζάκη, αποκαλύπτουν το πώς ξεπέρασαν την περσινή ήττα-σοκ από την Κηφισιά για να φτάσουν φέτος μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο φακός του Gazzetta κατέγραψε τις εικόνες από το ολονύκτιο πάρτι που στήθηκε στην Καλαμάτα, το οποίο ξύπνησε αναμνήσεις από τις ένδοξες εποχές του συλλόγου και υπενθύμισε την τεράστια σύνδεση αυτής της ομάδας με τον κόσμο την πόλη της Μεσσηνίας.

Δείτε το ντοκιμαντέρ του Gazzetta: