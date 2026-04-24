«Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Επστάιν»: Βόμβα από τον σκηνοθέτη του Leaving Neverland

Ο Νταν Ριντ (Dan Reed), ο σκηνοθέτης πίσω από το εκρηκτικό ντοκιμαντέρ του 2019 για τον Μάικλ Τζάκσον, «Leaving Neverland», επικρίνει τη νέα βιογραφική ταινία, υποστηρίζοντας ότι δεν αναφέρονται πουθενά τα κακοποιητικά στοιχεία του σταρ, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τον συγκρίνει με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φούκουα, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή με βαθμολογία κοινού 96% στο Rotten Tomatoes από περισσότερες από 1.000 τηλεθεάσεις, παρά το γεγονός ότι επικρίθηκε ευρέως από τους κριτικούς. Η ταινία καταγράφει την άνοδο του Βασιλιά της Ποπ από παιδικό αστέρι του Τζάκσον 5 σε είδωλο της δεκαετίας του 1980, η οποία ολοκληρώνεται γύρω στο 1988 και παραλείπει τις μεταγενέστερες κατηγορίες για κακοποίηση που αρνήθηκε και για τις οποίες αθωώθηκε.

«Λέει ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται που ήταν παιδεραστής. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλά δεν ενδιαφέρονται», δήλωσε ο Ριντ στο The Hollywood Reporter για την ταινία σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απλώς αγαπούν τη μουσική του και κωφεύουν. Και εκτός από το να έχουν πραγματικές βιντεοσκοπημένες αποδείξεις του Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα επτάχρονο παιδί, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό για να αλλάξει γνώμη αυτών των ανθρώπων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του Ριντ επικεντρώθηκε σε δύο άνδρες, τον Γουέιντ Ρόμπσον και τον Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά από τον Τζάκσον και καταδικάστηκαν έντονα από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Στη συνέντευξή του στο THR την οποία επικαλείται το independent.co,uk, ο Ριντ συνέχισε κάνοντας τη δήλωση «βόμβα» για τον Τζέφρι Επστάιν.

«Πολλοί άνθρωποι, νομίζω, θα καταπιούν τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχουν και απλώς θα πουν, "Ε, λοιπόν, είναι μια εξαιρετική ταινία τζουκ μποξ" και απλώς θα αγνοήσουν εντελώς το γεγονός ότι αυτός ο τύπος ήταν χειρότερος από τον Τζέφρι Επστάιν».