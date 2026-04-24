Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάσταση» μετά τη δημοσίευση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης που αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση κακοήθους όγκου.

Σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή, ο καταδικασμένος από το ΔΠΔ εγκληματίας πολέμου δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης, μετά από χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, οι γιατροί ανακάλυψαν έναν κακοήθη καρκίνο σε πρώιμο στάδιο.

Η θεραπεία «εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος του», υποστήριξε.

Νετανιάχου: Η κατάσταση της υγείας του

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε ζητήσει να αναβληθεί η δημοσίευση του ιατρικού του φακέλου, ώστε να μην δημοσιοποιηθεί στο αποκορύφωμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, για να αποτραπεί η Τεχεράνη από το να διαδώσει «ακόμα περισσότερη ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».

Διαβάστε ακόμα: Στην Αθήνα ο Μακρόν: Επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» και επισφράγιση της συμμαχίας

Ο 76χρονος Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι υποβλήθηκε στην αρχική χειρουργική επέμβαση για καλοήθη διόγκωση του προστάτη το 2024 και βρίσκεται υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. «Ένα μικροσκοπικό σημείο μικρότερο από ένα εκατοστό» ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου ελέγχου.

«Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως. Δόξα τω Θεώ, το έχω ξεπεράσει», είπε.

Στην μακροσκελή ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι επέλεξε να υποβληθεί σε θεραπεία επειδή «όταν μου παρέχονται πληροφορίες εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίσω αμέσως».

Πρόσθεσε: «Αυτό ισχύει σε εθνικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο».

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Νετανιάχου πρόκειται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για μια μακροχρόνια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο με το Ιράν.