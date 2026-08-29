Ντουμπάι: Αυτά είναι τα δύο σκέλη της πειθαρχικής διαδικασίας που ανοίγει η Euroleague σε βάρος της για τον Γουόκαπ

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και της Ντουμπάι BC συνεχίζονται, αφού η Euroleague ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και οι λόγοι είναι δύο:

Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίκτη, χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίκτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του. Στην περίπτωση του Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο, το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει buy out και λήγει το καλοκαίρι του 2027.

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