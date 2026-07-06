Ντουμπάι: Θέλει Γουόκαπ και ετοιμάζεται να του προσφέρει 3 εκατ. τον χρόνο!

Η Ντουμπάι έχει στο στόχαστρό της τον Τόμας Γουόκαπ και ετοιμάζεται να δώσει Γη και Ύδωρ στον διεθνή γκαρντ για να τον κάνει δικό της!
Η πλευρά του Τόμας Γουόκαπ έχει δεχθεί κρούση από την Ντουμπάι, η οποία θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της και γνωστοποίησε πως είναι διατεθειμένη να προσφέρει ακόμη και 3 εκατομμύρια τον χρόνο, για συμβόλαιο δύο ή και τριών ετών.
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