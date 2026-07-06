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Ντουμπάι: Θέλει Γουόκαπ και ετοιμάζεται να του προσφέρει 3 εκατ. τον χρόνο!

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι στο στόχαστρο της Ντουμπάι, η οποία είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα μυθικό ποσό, που θα φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

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Τόμας Γουόκαπ
Τόμας Γουόκαπ | Eurokinissi / Klodian Lato
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Η Ντουμπάι έχει στο στόχαστρό της τον Τόμας Γουόκαπ και ετοιμάζεται να δώσει Γη και Ύδωρ στον διεθνή γκαρντ για να τον κάνει δικό της!

Η πλευρά του Τόμας Γουόκαπ έχει δεχθεί κρούση από την Ντουμπάι, η οποία θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της και γνωστοποίησε πως είναι διατεθειμένη να προσφέρει ακόμη και 3 εκατομμύρια τον χρόνο, για συμβόλαιο δύο ή και τριών ετών.

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