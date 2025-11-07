Ο Αδάμ Χατζής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας για 30η φορά: «Ο τερματισμός είναι όλος ο αγώνας»

Για 30η φορά πρόκειται να τρέξει ο 66χρονος Αδάμ Χατζής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους δρομείς στην ιστορία του.

Από τα «πέτρινα χρόνια» των μαραθωνίων της δεκαετίας του ’80, μέχρι τις υπεραποστάσεις των 50-250 χιλιομέτρων, ο Χατζής έχει γράψει τη δική του προσωπική διαδρομή στο δρομικό κίνημα και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας ήταν πάντα ο μόνος σταθερός σταθμός.

Η αγάπη του για το τρέξιμο ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄60, όσο ήταν μόλις στο Δημοτικό, όταν ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του για να δουν αγώνες στίβου στο παλιό Καραϊσκάκη, αλλά και τους πρώτους αγώνες δρόμου.

Παρακολουθώντας μαζί με τον πατέρα του τους δρομείς που περνούσαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ενόψει του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, θυμάται πως σκεφτόταν: «Το είχα βάλει στόχο να το κάνω κι εγώ κάποια μέρα», αναφέρει στο athensauthenticmarathon.gr.

Ο πρώτος Μαραθώνιος

Ο πρώτος Μαραθώνιος για εκείνον ήρθε το 1985 σε ηλικία 26 ετών, που σηματοδότησε μια τεράστια πορεία: «Κάθε αθλητής που ξεκινάει το τρέξιμο έχει στόχο τον μαραθώνιο», αναφέρει.

«Πριν από τον Χολαργό δεν υπήρχε τίποτα. Τρέχαμε δίπλα στα αυτοκίνητα που μας κόρναραν. Ήταν πραγματικά ηρωική η προσπάθεια» έχει δηλώσει ο κ. Χατζής περιγράφοντας τις συνθήκες στις οποίες έτρεχαν οι αθλητές τότε.

Από το 1985 έως το 1990 έτρεξε άλλους τρεις μαραθώνιους ενώ από το 1994, ο μαραθώνιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, οδηγώντας τον σταδιακά στον κόσμο των υπεραποστάσεων.

Χατζής: «Έχω μάθει ότι δεν υπάρχουν όρια, ούτε ηλικιακά, ούτε σωματικά»

Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, ο Αδάμ Χατζής έχει συμμετάσχει σε σχεδόν 100 αγώνες υπεραποστάσεων ενώ το 2008, σε ηλικία 48 ετών, έτρεξε το πρώτο του Σπάρταθλο.

Ο κ. Χατζής έχει καταφέρει να τρέξει 270 χιλιόμετρα, απόσταση που αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ.Έτσι, πολλές φορές έτρεχε στον Μαραθώνιο ώστε να προπονηθεί για να καλύψει μια ακόμη μεγαλύτερη απόσταση.

Για το τι έχει πάρει από τους αγώνες υπεραντοχής, ο Χατζής τονίζει: «Ο Μαραθώνιος και οι υπεραποστάσεις σου μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν όρια, ούτε ηλικιακά, ούτε σωματικά. Εκεί που νομίζεις ότι δεν πάει άλλο, ο οργανισμός σου αποκαλύπτει πηγές δύναμης που δεν ήξερες ότι έχεις».

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας έχει υπάρξει σταθερό ραντεβού στη δρομική του πορεία καθώς έχει τρέξει 29 φορές τη διαδρομή από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο, τρεις την δεκαετία του ’80, οι 16 ήταν συνεχόμενες από το 1994 έως το 2009, ξανά από το 2011 έως το 2019 και το 2022.

Φέτος, μετά από δύσκολη επέμβαση στη μέση, θα σταθεί για 30ή φορά στη γραμμή εκκίνησης, τρέχοντας για δεύτερη φορά μετά το 2019 μαζί με την αδερφή του, Χριστίνα.

«Ο τερματισμός είναι όλος ο αγώνας. Η κόπωση φέρνει και ευσυγκινησία και είναι πάντα το ίδιο έντονο. Είναι κάτι το τρομερό αυτό που νιώθεις όταν κατεβαίνεις την Ηρώδου Αττικού για να μπεις στο Καλλιμάρμαρο», εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει:

«Σε σχέση με τα πρώτα χρόνια, το συναίσθημα σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω του κόσμου. Η ενέργεια που σου δίνει είναι απίστευτη. Επίσης, είναι πάντα μοναδικό να τρέχεις και να τερματίζεις μαζί με δικούς σου ανθρώπους. Σε δένει ο αγώνας».