Ως ο πιο «υποτιμημένος παγκοσμίας κλάσης προπονητής», χαρακτηρίζεται στην Αγγλία, ο Ράφα Μπενίτεθ. Μετρήστε: Ο ήρωας της Κωνσταντινούπολης του 2005, έχει κερδίσει δύο φορές τη La Liga με τη Βαλένθια σπάζοντας το δίπολο Μπάρτσα-Ρεάλ. Κυπελλούχος σε Αγγλία (Λίβερπουλ) και Ιταλία (Νάπολι), νικητής του Europa League με την Τσέλσι, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με την Ίντερ.

Στα 65 του θα μπορούσε να κάθεται στο Μέρσεϊσαϊντ με τη σύζυγό του, Μόντσε και να μετράει τα χρήματά του. «Μερικές φορές κάνω αυτή τη συζήτηση με τη γυναίκα μου. Μου λέει μείνε λίγο, αλλά από την καταλαβαίνει: "Θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου. Διαφορετικά δεν θα είσαι ευτυχισμένος". Είναι εθισμός; «Θα μπορούσες να το πεις κι αυτό. Όταν ήμουν 13 χρονών στη Ρεάλ Μαδρίτης, κρατούσα σημειώσεις για τους συμπαίκτες μου και ανέλυα. Στα 16 ήμουν ο προπονητής των φίλων μου στις καλοκαιρινές διακοπές, στα 17 ήμουν παίκτης-προπονητής στο πανεπιστήμιο».

Αυτή είναι η «καψούρα» του και το χούι δεν φεύγει. Προπονητής παλαιάς κοπής που δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες. Δεν μιλάμε μόνο για το 4-2-3-1 που έπαιζε στη Βαλένθια ή το 4-4-1-1 στη Λίβερπουλ αλλά για κάθε στοιχείο από το οποίο μπορεί να «αναλύσει» τους παίκτες του.

Ράφα Μπενίτεθ

| Shutterstock

Τα κουρέματα και ο Τσάμπι Αλόνσο

Παράδειγμα; Τα κουρέματά τους. Δεν είναι παραξενιά, όπως είχε ο Πασαρέλα που δεν γούσταρε τους μακρυμάλλυδες και τους έλεγε να κουρευτούν. Ο Μπενίτεθ «βλέπει» το «εγώ», το ατομικιστικό στοιχείο στον χαρακτήρα του καθενός από το κούρεμά του. Όσο πιο «τρελό» τόσο πιο εγωπαθείς για να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Από την άλλη «βλέπει» πράγματα - και επιμένει σε αυτά - που αδυνατούν να οραματιστούν άλλοι. Αμφιβάλλει κανείς για τον Τσάμπι Αλόνσο στις μέρες μας για να το αν ήταν παικταράς ή όχι; Τότε όμως αμφέβαλλαν οι περισσότεροι. Όχι όμως και ο Ράφα! Πριν από 20 χρόνια, ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν ένα αδύνατος και αργός μεσος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

«Όλοι είχαν αμφιβολίες. Θα μπορούσε να παίξει στην Αγγλία; Δεν ήταν αρκετά δυνατός στο πάνω μέρος του σώματος, δεν ήταν γρήγορος. Υπήρχαν ερωτηματικά. Ξέραμε ότι είχε το ταλέντο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν ταλέντο, οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη σωματική διάπλαση και τον ρυθμό» είχε πει.

Τον εμπιστεύτηκε εν μέρει επειδή καταγόταν από τη Χώρα των Βάσκων, όπου βρέχει για μεγάλο μέρος του χειμώνα. Έτσι, δεν θα ήταν ένας Ανδαλουσιανός που νοσταλγεί τον ήλιο στο βροχερό Λίβερπουλ. Έξυπνο;

Ο Αλόνσο, στην πρώτη του σεζόν στην Premier League, έμεινε εκτός για τρεις μήνες. Ήταν θύμα ενός τάκλιν του Φρανκ Λάμπαρντ που του έλεγε «καλώς ήρθες στην Αγγλία». Η Λίβερπουλ ξεκινούσε την επική της πορεία προς την εκπληκτική ανατροπή του Champions League στην Κωνσταντινούπολη - έχανε με 3-0 και νίκησε στα πέναλτι - αλλά πρώτα έπρεπε να περάσει έναν προημιτελικό εναντίον της Γιουβέντους, προστατεύοντας το προβάδισμα του ενός γκολ.

Ο Αλόνσο δεν είχε φυσική κατάσταση, έχοντας μείνει εκτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, κι όμως ο Μπενίτεθ τον χρειαζόταν. «Είχαν τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο μπροστά με τον Πάβελ Νέντβεντ ανάμεσα στις γραμμές. Έπρεπε να παίξουμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Άλλαξα σε 5-3-1-1, με τον Μίλαν Μπάρος μπροστά, τον Ιγκόρ Μπίτσκαν και τον Αντόνιο Νούνιεθ και με τον Τσάμπι στο κέντρο. Είπα στον Τσάμπι: "Μείνε στη μέση! Μην κουνηθείς!" Γιατί δεν μπορούσε να τρέξει. "Ο Νούνιεθ θα τρέξει! Ο Γουόρνοκ θα τρέξει! Εσύ μείνε εκεί! Φρόντισε να προστατεύσεις τους κεντρικούς αμυντικούς από τον Νέντβεντ." Ο Αλόνσο έπαιξε τον ρόλο του τέλεια!

Ο Μπενίτεθ μάλιστα ίσως ήταν ο μόνος που από τότε είχε προβλέψει πως κάποτε, ο Τσάμπι θα είναι «ο προπονητής που θες να προσλάβεις».

Η αλλαγή στο ημίχρονο στον τελικό της Κωνσταντινούπολης

Όπου Ράφα Μπενίτεθ και από δίπλα «τελικός Κωνσταντινούπολης». Η μεγαλύτερη ανατροπή σε τελικό Champions League, καθώς η Λίβερπουλ έχανε με 3-0 στο ημίχρονο. Δεν είναι ότι δεν ήταν καλή, απλά η Μίλαν ήταν απίστευτη. Ότι έκαναν τους έβγαινε. Μόλις στα 50΄΄ έβαλαν γκολ με τον Μαλντίνι μετά από στημένο. Δύο στη συνέχεια ο Κρέσπο.

Πήγαν με κατεβασμένα κεφάλια στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Για κάποιους έμοιαζε με «ταξίδι» μέχρι να φτάσουν. Ο Μπενίτεθ δεν είπε πολλά. «Τι να μας έλεγε, δεν ήξερε και καλκά αγγλικά». Πέραν των κλασσικών «αυτοπεποίθηση, πιστέψτε το κτλ» έπρεπε κάτι να αλλάξει. Να γίνουν πιο επιθετικοί. Και έκανε την αλλαγή που άλλαξε την ιστορία.

Τρεις πίσω στην άμυνα. Αρχικά όμως ήθελε να βγάλει τον Τραορέ. «Τζίμι βγαίνεις». Τσαντίστηκε και πήγε για ντους. Αυτό θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Ο φυσιοθεραπευτής όμως πήγε στον Μπενίτες και του είπε: «Ο Φίναν δεν μπορεί να βγάλει το ματς, πονάει». Έβαλε τον Χάμαν στη μεσαία γραμμή, σε ελεύθερο ρόλο μπροστά ο Τζέραρντ και πίσω ο Τραορέ.

Πήγε μέσα στο ντους να του πει ότι όχι απλά δεν βγαίνει και συνεχίζει το ματς, αλλά να τα δώσει όλα και να πιστέψει στην ανατροπή.

Απέχθεια για την τεχνολογία και τα κινητά

Στις ιστορίες που θα σου αφηγηθεί για το έπος της Κωνσταντινούπολης, δεν θα διστάσει να αφηγηθεί και βιώματα που δεν του άρεσαν. Που δεν επιδοκιμάζει και δείχνουν πως αντιλαμβάνεται αυτός τον όρο «ομάδα» και «αποδυτήρια».

Δεν ξεχνάει πως κατά τη θητεία του στη Νάπολι, καθόνταν στο αεροδρόμιο και ανέμεναν την πτήση τους, όταν ξεκίνησε να παρατηρεί τους παίκτες του: «Ήταν με τα κεφάλια σκυμμένα, καθηλωμένοι στα τηλέφωνά τους. Κανείς δεν μιλάει! Αυτή η νέα γενιά βρίσκεται στην εποχή της επικοινωνίας, αλλά... δεν επικοινωνούμε!» είχε πει. Άδικο έχει;

Rafa Beniteth | ΙΝΤΙΜΕ

Η ουρά του λιονταριού και το κεφάλι του ποντικιού

Πολλές φορές μιλάει με ισπανικές παροιμίες, ωστόσο λίγοι της καταλαβαίνουν.

Στη Νιουκάστλ, μετά από απρόσμενη ήττα, είχε προκαλέσει σύγχυση όταν είπε: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τώρα είμαστε το κεφάλι του ποντικιού και όχι η ουρά του λιονταριού. Είναι ισπανική έκφραση. Έτσι, όταν βρίσκεσαι στην Πρέμιερ Λιγκ, είσαι η ουρά του λιονταριού και κάποιοι άνθρωποι είναι χαρούμενοι που είναι η ουρά του λιονταριού. Κάποιοι προτιμούν να είναι το κεφάλι του ποντικιού».

Στην Ισπανία, όταν είχε ζητήσει από τη διοίκηση της Βαλένθια να αγοράσει τον Σαμουέλ Ετό, αλλά αντ' αυτού του πήραν τον εξτρέμ Φαμπιάν Κανόμπιο, είχε σχολιάσει: «Ήλπιζα για έναν καναπέ και μου έφεραν ένα φωτιστικό».

Τη Λίβερπουλ, το 2006, την είχε παρομοιάσει με Mercedes που ήθελε να την κάνει Maserati: «Αν έχεις ένα αυτοκίνητο και κερδίζεις έναν αγώνα, δεν μπορείς απλώς να συμβιβάζεσαι με αυτό. Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις καλύτερο. Είμαστε ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά πάντα θέλεις έναν μεγαλύτερο κινητήρα».

Άναυδους είχε αφήσει τους δημοσιογράφους το 2007 λέγοντας: «Αν η Τσέλσι είναι αφελής και αγνή, τότε εγώ είμαι η Κοκκινοσκουφίτσα».

Τρία χρόνια αργότερα και ενώ ήταν στην Ίντερ - με το φάντασμα του Μουρίνιο να κυριαρχεί στα αποδυτήρια - είχε απαντήσει στον προπονητή της Λίβερπουλ Ρόι Χόντσον, ο οποίος είχε επικρίνει τις αγορές του όσο ήταν προπονητής στο Άνφιλντ. Η απάντησή του ήταν: «Κάποιοι δεν μπορούν να δουν έναν ιερέα πάνω σε ένα βουνό από ζάχαρη».

Ως προπονητής της Νάπολι τον Δεκέμβριο του 2013, προσπαθεί να εξηγήσει ότι βρίσκεται σε πίεση ανεξάρτητα από τις επιλογές του. Σε ένα προπονητή της Serie A, πάντα θα υπάρχει κριτική. Είχε πει λοιπόν: «Γιατί το παιδί σου είναι πάνω στο γαϊδούρι και όχι εσύ;»!