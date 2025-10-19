Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ υπέγραψε το ηγεμονικό του συμβόλαιο και αναλαμβάνει το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε κι επίσημα στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta , ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε το ηγεμονικό συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Η συμφωνία επισφραγίστηκε την Κυριακή, ενώ από το πρωί της Πέμπτης, το Gazzetta είχε αποκαλύψει τις προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς και το γεγονός ότι απέμεναν μόνο λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του μεγάλου deal.

Όπως έχετε διαβάσει, η μυθική και ανεπανάληπτη συμφωνία για το ελληνικό ποδόσφαιρο περιλαμβάνει:

4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον 65χρονο τεχνικό και το προπονητικό του επιτελείο, το οποίο θα απαρτίζεται από τέσσερις βοηθούς. Tον Πάκο, τον Χοακίν Βαλέριο, τον Αντόνιο Γκόμες και τον Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο.

Διάρκεια συμβολαίου 2.5 ετών. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ''κλειστό'' κι έπειτα υπάρχει οψιόν αγοράς ενός ετούς στο χέρι του ελληνικού συλλόγου.

Ο πολυνίκης προπονητής αναμένεται εντός της εβδομάδας στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και να πιάσει δουλειά.

Αυτό είτε θα συμβεί την Παρασκευή μετά το παιχνίδι με την Φέγενορντ είτε την Δευτέρα μετά και την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ποιος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς προπονητές της Ευρώπης. Ο 65χρονος πλέον Ράφα Μπενίτεθ έχει κάτσε σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς πάγκους έχοντας κατακτήσει και τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Γηραιάς ηπείρου.

Γεννημένος στην Μαδρίτη στις 14/04/1960 δεν μπόρεσε να κάνει μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και γι' αυτό προτίμησε να σταματήσει πολύ νωρίς στα 26 και να ασχοληθεί με την προπονητική. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης (Κ18, βοηθός στην πρώτη και πρώτος στην δεύτερη ομάδα).

Ακολούθησαν οι Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα και Τενερίφη, όπου πήρε τις πρώτες δουλειές ως πρώτος προπονητής. Το 2001 ανέλαβε την Βαλένθια κι εκεί παρουσίασε το πρώτο μεγάλο έργο της καριέρας του. Έμεινε εκεί τρία χρόνια κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2002, 2004) κι ένα Κύπελλο UEFA (2004).

Αυτά ήταν αρκετά για να τον στείλουν στην Λίβερπουλ.

Στους «Ρεντς» πέρασε έξι χρόνια κατακτώντας το μοναδικό του Champions League σε κείνον τελικό επικό της Κωνσταντινούπολης κόντρα στην Μίλαν ενώ κέρδισε ακόμη ένα Κύπελλο Αγγλίας (2006), ένα Κομιούνιτι Σιλντ (2007) κι ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (2006). Το 2010 την άφησε για την Ίντερ, όμως εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν μπόρεσε να βγάλει καν την χρονιά (πήρε βέβαια το Σούπερ Καπ Ιταλίας. Επόμενος σταθμός του η Τσέλσι όπου πέρασε έναν χρόνο (2012-2013) κερδίζοντας το Europa League.

Μετά την αποχώρησή του από το κλαμπ του Λονδίνου ανέλαβε την Νάπολι στο τιμόνι της οποίας έμεινε για μία διετία παίρνοντας ένα Κύπελλο κι ένα Σούπερ Καπ. Έπειτα ήρθε στον δρόμο του η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως άντεξε στον πάγκο της μόλις για ένα εξάμηνο.

Επέστρεψε στην Αγγλία για την Νιουκάστλ. Στην τριετία που έμεινε εκεί μπόρεσε να την επαναφέρει στην Premier League. Όμως τα λεφτά των Κινέζων τον έκαναν να αφήσει το πρότζεκτ αυτό και τον έπεισαν να πάει για δύο χρόνια στην Νταλιάν Προ. Στην επιστροφή από την χώρα της Ασίας πήγε ξανά στην Premier League και την Έβερτον, όμως το έργο του δεν ήταν ικανοποιητικό και στο εξάμηνο έφυγε.

Μετά από ενάμιση χρόνο που έμεινε μακριά από τους πάγκους αποφάσισε να συνεχίσει στην Θέλτα το καλοκαίρι του 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να βγάλει την σεζόν, αφού τον Μάρτιο του 2024 αποτέλεσε παρελθόν. Έκτοτε εκείνος παραμένει ελεύθερος ψάχνοντας την επόμενη κατάλληλη επιλογή για την καριέρα του.