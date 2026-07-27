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Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου.

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Κωνσταντίνος Καρανδρίκας
Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας στη Μπάγερν Μονάχου | X/@fcbayerncampus
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Σε μία σημαντική πώληση προχώρησε ο Ατρόμητος καθώς ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, εξαργυρώνοντας τις δύο φορές που πήγε για δοκιμαστικά στο γερμανικό κλαμπ.

Ο 17χρονος στόπερ αποκτήθηκε με αγορά από τους Βαυαρούς, οι οποίοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στο ταλέντο και την εξέλιξη του και για αυτό προχώρησαν στη μεταγραφή του.

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