Ο Ατρόμητος προχώρησε στην πώληση του 17χρονου στόπερ Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου.

Σε μία σημαντική πώληση προχώρησε ο Ατρόμητος καθώς ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, εξαργυρώνοντας τις δύο φορές που πήγε για δοκιμαστικά στο γερμανικό κλαμπ.

Ο 17χρονος στόπερ αποκτήθηκε με αγορά από τους Βαυαρούς, οι οποίοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στο ταλέντο και την εξέλιξη του και για αυτό προχώρησαν στη μεταγραφή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr