Ο Βαγιαννίδης εντυπωσιάζει: «Πόσα ματς ακόμα για να πληρώσει η Σπόρτινγκ τον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έβγαλε δύο ασίστ το Σάββατο (13/12) στη νίκη της Σπόρτινγκ με 6-0 επί της AVS, με τον ίδιο να αγωνίζεται καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα και να κάνει ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια.
Ο Έλληνας δεξιός μπακ μπορεί να μην έχει καταφέρει ακόμα να καθιερωθεί στην πορτογαλική ομάδα, αφού έχει σοβαρό ανταγωνισμό μιας με τον 21χρονο Ισπανό Ιβάν Φρεσνέδα, που είναι διεθνής με την Κ21 της Ισπανίας, ωστόσο έχει δώσει δείγματα του ταλέντου αυτού για το οποίο επένδυσαν τόσα χρήματα οι Πορτογάλοι.
