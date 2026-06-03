Ο Βασίλης Σπανούλης νέος προπονητής του Άρη

Οριστικά και με κάθε επισημότητα, ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στο ελληνικό μπάσκετ.

Μια συνεργασία που πριν από λίγους μήνες φάνταζε εξαιρετικά δύσκολη, πλέον αποτελεί πραγματικότητα, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή που θέλουν να χτίσουν οι «κίτρινοι». Η επισημοποίηση της συμφωνίας ήρθε μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η άφιξη του Σπανούλη στον πάγκο του Άρη θεωρείται κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Όπως σχολίασε και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας φέρεται να διαδραμάτισε ο General Manager της ομάδας, Νίκος Ζήσης, ο οποίος πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο συγκεκριμένο εγχείρημα και εργάστηκε συστηματικά για την υλοποίησή του.

Παρότι μέχρι τα μέσα Μαΐου οι πιθανότητες συνεργασίας έμοιαζαν περιορισμένες, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών άλλαξαν τα δεδομένα, με τον Άρη να παρουσιάζει ένα φιλόδοξο πλάνο που έπεισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.