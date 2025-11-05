«Ο εκκεντρικός Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο από τη Μπαρτσελόνα»

Στην πόρτα της εξόδου από τη Μπαρτσελόνα παρουσιάζει τον Χάνσι Φλικ ρεπορτάζ του ισπανικού «ABC». Σύμφωνα με το εν λόγω Μέσο, ο Γερμανός προπονητής νιώθει κουρασμένος στη Βαρκελώνη κι έχει εκμυστηρευτεί στους συνεργάτες του πως σκοπεύει να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της φετινής περιόδου.

Ο λόγος πίσω από τον εκνευρισμό του 60χρονου προπονητή είναι η έλλειψη συγκέντρωσης που φέρεται να δείχνουν τη φετινή περίοδο οι ποδοσφαιριστές του στην προπόνηση, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης που έχει δεχθεί από το κλαμπ ώστε να τους... συμμαζέψει.

