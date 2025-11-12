Μενού

Ο Φαρίντ που ήρθε για να...σβήσει τα φώτα και το μήνυμα που πήρε ο Ναν

Ανάλυση για τον Κένεθ Φαρίντ, τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό και τα μηνύματα πριν το ματς στο Παρίσι στο Old School powered by ΔΕΗ.

Κένεθ Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi
Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης υποδέχονται στην Euroleague τον...αγριεμένο Κένεθ Φαρίντ, αναλύουν στο Old School powered by ΔΕΗ, τι προσφέρει στον Παναθηναϊκό πέρα από την απόδοση του και βάζουν το ερώτημα «και αν τον ανακοίνωναν οι Πράσινοι τον Ιούλιο;».

Επίσης στέκονται και στην παρουσία του Κέντρικ Νάν, μετά τα μηνύματα που έστειλε ο ιδιοκτήτης της ομάδας πριν από τον αγώνα στο Παρίσι.

