Ο Φορτούνης και ο Δώνης αποχωρούν από την Αλ Καλίτζ στο τέλος της σεζόν σύμφωνα με τους Άραβες

Μειώνεται το ελληνικό στοιχείο στην Αλ Καλίτζ καθώς φαίνεται ότι πάρθηκε οριστική απόφαση για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από τον αραβικό σύλλογο.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αρνήθηκε συνεχόμενες προτάσεις για ανανέωση του συμβολαίου του από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας καθώς θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα με επικρατέστερο σενάριο αυτό του Ολυμπιακού.

